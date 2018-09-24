Almanya'da müsteşarlığa getirilen eski istihbarat başkanının görevi yine değişti

Almanya'da görevden alınıp müsteşarlığa getirilen istihbarat başkanının görevi bir kez daha değişti. Anayasayı Koruma Teşkilatı İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen İçişleri Bakanlığı'nda "özel danışman" olacak.

Hristiyan Demokrat Birlik, Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Birlik partisinin genel başkanları bir kez daha bir araya geldi.

3 parti, Maassen’in İçişleri Bakanlığında "özel danışman" olarak görevlendirilmesi konusunda anlaştı.

Avrupa ve uluslararası konularla ilgilenecek olan Maassen’in yeni görevi, daire başkanı düzeyinde olacak.

Aşırı sağla mücadelede yetersiz olmakla suçlanan Maassen İç İstihbarat Başkanlığı görevinden alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na getirilmişti.

Ancak bu karar kamuoyunda Maassen’in terfi ettirildiği şeklinde yorumlanmış, koalisyon ortakları arasında da tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: TRT Haber