Trump, Ruhani'den görüşme için teklif bekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan TV kanalı NBC'de katıldığı bir programda, Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi ve diğer konuları ele aldı. Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul zirvesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini belirtti.

"Talep Ruhani'den gelmeli"

Pompeo, "Başkan Trump her an biriyle görüşmekten mutluluk duyar ve bu konuda oldukça açık" ifadesini kullandı ama görüşme talebinin Ruhani tarafından gelmesi gerektiğini savundu.

Görüşmelere hazır olan BM 73. Genel Kurulu, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yapacak.

Trump'ın hedefinde bu yıl İran var

BM Genel Kurulu'na geçen yılki hitabında Kuzey Kore'yi nükleer programı nedeniyle ''yok etmekle'' tehdit eden ABD Başkanı Trump'ın bu yıl da İran'ı hedef alması bekleniyor.

Trump ayrıca, ilk kez ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül ayı dönem başkanı olması nedeniyle 26 Eylül'de yapılacak ''İran nükleer anlaşma ve kitle imha silahları'' oturumuna da başkanlık edecek ve "konsey başkanı" sıfatıyla başkanlık tokmağını kullanacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin BM 73. Genel Kurul görüşmelerine katılacağı resmi olarak açıklansa da, Ruhani'ye Trump'ın ''İran'a yönelik hakaretlerini'' dinlememek için New York'ta olmaması yönündeki baskılar artıyor.

Kaynak: AA