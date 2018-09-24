Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar tekrar alevlendi

Polis açıklamasında, başkent Guatemala'da hükümet karşıtı protestocularla silahlı kişiler arasında taşlı ve sopalı çatışma çıktığı belirtildi.

Çıkan çatışmada 16 yaşındaki Max Romero'nun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, Nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Nisan ayında başlayan ve Ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği ise 448 olarak açıklamıştı.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak için Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA, Reuters