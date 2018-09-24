Rus muhalif Navalnıy yeniden gözaltına alındı

Rusya'da Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy’ın siyasi hareketini yürüten Leonid Volkov sosyal medya hesabından, 30 günlük hapis cezasını tamamlayan Navalnıy’ın cezaevi çıkışında gözaltına alındığını duyurdu.

Navalnıy hakkında düzenlenen bir mitingde bazı kişilerin yaralanmasına ve mülkün zarar görmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildiğini belirten Volkov, Rus muhalifin 20 gün hapis cezası alabileceğini söyledi.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Navalnıy geçen ay evinin önünde gözaltına alınmış ve Moskova'da çıkarıldığı Tverskoy Bölge Mahkemesi tarafından 28 Ocak’ta katıldığı bir eylem nedeniyle 30 gün hapse mahkum edilmişti.

Navalnıy, Ocak ayında hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek için halka sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA