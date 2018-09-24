İngiltere'de erken seçim sesleri yükseliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) liderleri ile hafta içi Salzburg'da yaptığı Brexit görüşmelerinden sonuç alınamaması, ülkede referandum ve erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, "yeni bir referandum" için kampanya yürütmek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğu bir politikayı oylamaya hazırlanıyor.

İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Pazar günü geç saatlere dek süren görüşmeler öncesi, bu yönde bir karar çıkması halinde ikinci bir Brexit referendumu çağrılarını destekleyeceğini söyledi. Ancak bunun yerine erken genel seçimlere gidilmesini tercih edeceğini kaydetti.

Brexit Bakanı Dominic Raab ise, sonbaharda erken genel seçime gidileceği iddalarını yalanladı.

"Üyelik değil, çıkış planı oylansın"

İngiltere'de AB üyeliğinin yeniden oylanmasını isteyenler gibi, Başbakan May'in AB'den çıkış planının referanduma sunulmasını destekleyenler de var.

Corbyn'nin yakın müttefiki, İngiltere'nin en büyük sendikasının başındaki isim Len McCluskey ise, İngiltere'nin AB'de kalıp kalmamasının oylanacağı ikinci bir Brexit referandumunun yapılmaması gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi üyesi Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan geçen hafta, hükümetin AB'den çıkış sürecini iyi yönetemediği eleştirisinde bulunup, ikinci bir Brexit referandumu düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Corbyn, ikinci bir referandumu desteklemesi için 100'den fazla dilekçe ile çağrıda bulunan partililerin baskısı altında.

İşçi Partisi şimdiye kadar İngiltere'nin AB'den çıkışı ya da çıkış planı üzerine referandum yapılması çağrılarını resmi bir şekilde reddetmedi.

BBC'ye konuşan Corbyn, yeni bir referendum çağrısında bulunmadığını, İşçi Partisi'nin İngiltere ile AB ilişkilerini müzakere edebilmesine olanak sağlayacak genel seçimleri tercih edeceğini söyledi ve "Konferansın sonucunu görmek gerek. Parti içi demokrasiye sadık kalmak durumundayım" dedi.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması gündemde

AB geçen hafta yapılan liderler zirvesinin ardından, "İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz açıklamasını" yapmıştı. Bu açıklamanın ardından İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma senaryoları ağırlık kazanmıştı.

Avrupa'dan çıkış planı: Chequers

İngiltere'nin AB'den ayrılma stratejisini içeren Chequers planı Temmuz ayında hükümet tarafından kabul edilmişti. Söz konusu plan, İngiltere ile AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngörüyor. AB'nin ortak pazarı ise sadece mallar değil kişiler, hizmetler ve sermayenin serbest dolaşımını da kapsıyor.

29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesi yürürlüğe konularak başlatılan Brexit sürecinin Mart 2019'da tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: BBC