Yaralı denizci okyanusun ortasında kurtarılmayı bekliyor

Avustralya Yayın Kurumu haberine göre, kurtarma ekipleri, çıkan fırtınada tekne direğinin kırılması sonucu sırtından ağır yaralanan ve Avustralya'nın 3 bin 200 kilometre açığındaki teknesinde bekleyen 39 yaşındaki Tomy'ye ulaşmaya çalışıyor.

Avustralya Denizcilik Güvenliği Kurumu Arama ve Kurtarma Operasyonları Müdürü Alan Lloyd, Fransız araştırma gemisi Osiris'in bugün öğleden sonra tekneye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Lloyd, yaralı denizcinin durumu hakkında hala sınırlı bilgiye sahip olduklarına işaret etti.

Kurtarma çalışmaları, Hint denizcinin yarışmayı düzenleyenlere ağır yaralandığı ve bir şeyler yiyip içmek için bile hareket edemediği mesajını ulaştırmasının ardından başlatılmıştı.

Hindistan ordusunda deniz komandosu olarak görev yapan Tomy, uydu telefonun kaza sırasında kırılması nedeniyle yetkililerle mesajlaşarak iletişim kurmuş ve "Yürümem oldukça zor. Sedyeye ihtiyacım olabilir. Teknenin içinde güvendeyim. Uydu telefonu çalışmıyor." ifadelerini kullanmıştı. Hint denizcinin hareket edemediği için yedek uydu telefonuna ulaşamadığı sanılıyor.

Avustralya ve Hindistan hava kuvvetlerine ait 2 uçak, pazar günü teknenin bulunduğu bölgede durum tespit uçuşu yapmış ancak Tomy ile irtibata geçememişti.

Dünyanın en zor yarışı

Altın Küre Yelken Yarışı, uzun rotası ve ağır şartları nedeniyle dünyanın en zor deniz yarışı olarak biliniyor.

Dünyanın etrafını tek başına, karaya ayak basmadan ve iletişim hariç teknolojik araçlar kullanmadan dolaşarak yapılan yarış, 1968'den bu yana düzenleniyor.

Hint Abhilash Tomy ve farklı ülkelerden 18 denizcinin katıldığı yarış, 1 Temmuz 2018’de Fransa’nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Les Sables d’Olonne şehrinden başlamıştı. Yarıştaki diğer denizciler, Hint Okyanusu'ndaki fırtınaya yakalanmamak için kuzeyden gitmeyi tercih etmişti.

Kaynak: AA