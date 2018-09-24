  • 24 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.305
    EURO 7.422
  • BIST 97988.16
    ALTIN 242.483
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Burkina Faso’da 3 kişi kaçırıldı

Burkina Faso’da 3 kişi kaçırıldı

Burkina Faso’nun kuzeydoğusunda bir madende çalışan 2’si yabancı 3 kişi kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Burkina Fasoda 3 kişi kaçırıldı

Burkina Faso’da yerel basındaki haberlere göre, Inata bölgesindeki bir altın madeninde çalışan Güney Afrikalı yönetici ile Hindistanlı teknisyen ve Burkina Fasolu şoför, başkent Vagadugu’ya giderken kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Kaçırılanları kurtarmaya giden kolluk kuvvetlerine ise Tongomayel bölgesinde pusu kuruldu.

Burkina Faso’nun doğu ve kuzey bölgelerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda, son zamanlardaki terör saldırıları nedeniyle geçen hafta motosiklet kullanımına kısıtlama getirilmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER