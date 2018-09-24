TÜRKEN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram Turan: Farklı coğrafyalardan gençler 'Türkiye varsa ümit vardır' diyor

TÜRKEN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram Turan, "Küresel ihanet şebekelerinin bitmek tükenmek bilmeyen hile ve ihanetlerine, uluslararası finans baronlarının finansal enstrümanlar aracılığıyla kurguladıkları ekonomik darbe girişimlerine, ruhunu, kimlik ve kişiliğini az bir bedelle satmış hain darbe girişimlerine karşı sergilemiş olduğunuz dirayetli duruşunuz sayesinde bugün hala Mogadişu'dan Arakan'a, Filistin'den Bosna'ya farklı coğrafyalardan gençler geleceğe ümitle bakabilmekte ve 'Türkiye varsa ümit vardır' diyebilmektedirler." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel gala yemeğine katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Turan, Türkiye'nin tüm dünya Müslümanlarının tarihinin en zor döneminden geçtiği bu zamanda ciddi bir sorumluluk yüklendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ümmetin acıların dinmesi için vermiş olduğunuz kararlı mücadeleyi yürekten destekliyor Arakan'dan Gazze'ye Suriye'den Afrika'ya örmeye çalıştığınız barış dostluk ve merhamet duvarları için verdiğiniz küresel mücadeleyi büyük gururla takip ediyoruz. Küresel ihanet şebekelerinin bitmek tükenmek bilmeyen hile ve ihanetlerine, uluslararası finans baronlarının finansal enstrümanlar aracılığıyla kurguladıkları ekonomik darbe girişimlerine, ruhunu, kimlik ve kişiliğini az bir bedelle satmış hain darbe girişimlerine karşı sergilemiş olduğunuz dirayetli duruşunuz sayesinde bugün hala Mogadişu'dan Arakan'a, Filistin'den Bosna'ya farklı coğrafyalardan gençler geleceğe ümitle bakabilmekte ve 'Türkiye varsa ümit vardır' diyebilmektedirler."

Vakfın, kurulduğu günden bu yana özverili ve olumlu çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Turan, vakfın anavatan Türkiye'den ve dünyanın bazı ülkelerinden ABD'ye eğitim amaçlı gelen yabancı öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara uygun akademik çalışma iklimiyle konu alanlarında bilinçli bir eğitim ve öğretim alabilmelerine ortam sağladığını ifade etti.

Turan, vakfın Manhattan'da yeni bir yurt binası projesine başladığını, binanın 21 katlı olacağını, 2020'nin ilk yarısı içerisinde tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

TÜRKEN Vakfının ABD'nin en iyi üniversitelerinin yer aldığı eyaletlerde yurt hizmeti verdiğini dile getiren Turan, gelecek yıl ABD'nin batı eyaletlerine de ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti

Etkinlikte, "Gençlik Köprüleri" programına katılan öğrencilerin hazırladığı bir video sunumu da gösterildi.

Toplantının ardından, TÜRKEN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti

Programın sonunda Başkan Erdoğan, TÜRKEN yönetim kurulu üyeleri ve öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.