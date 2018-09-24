Rusya Savunma Bakanlığı: Trajedinin tek suçlusu İsrail Hava Kuvvetleri

Gazetecilere konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail'in Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip düşmesine neden olduğu İl-20 uçağı ile ilgili radar ve hava bilgi görüntüleme sisteminden edinilen yeni bilgileri açıkladı.

Konaşenkov'a göre, İsrail F-16'larının Suriye hava savunma sistemlerine karşı "kalkan" olarak kullandığı İl-20 uçağı füze isabet etmesinin ardından acil inişe geçti.

"İsrail anlaşmaları ihlal etti"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, İsrail'in 17 Eylül'de Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı bölge hakkında yanlış bilgi verdiğini, bu nedenle düşen İl-20 uçağının daha güvenli bir alana götürülemediğini söyledi. Konaşenkov, İsrail'in ülkede olası kazaları engellemeye yönelik anlaşmaları ihlal ettiğini vurguladı.

Konaşenkov, şunları aktardı:

"İl-20 uçağını izleyen İsrail uçakları, kendilerini uçaksavar füzelerine karşı koruyup bölgedeki manevralarına devam etti. Saldırıdan sonra da olası ikinci sadırı planı için İsrail uçakları yeniden Suriye'nin 70 kilometre batı kıyısındaki nöbet alanlarına geçti. 21:59'da uçaklardan biri Suriye kıyılarında tekrar manevraya başladı, inişe hazırlanan İl-20 uçağına yaklaştı. Bu, Suriye hava savunma sistemleri tarafından yeni bir İsrail saldırısı olarak algılandı. İsrailli pilotun, İl-20 uçağının etkin yansıtıcı yüzeyinin F-16'dan çok daha büyük olduğunu anlamaması, Rus uçağının bu nedenle uçaksavar füzesinin hedefi haline geleceğini anlamamış olması mümkün değil. Bu sırada Hmeymim Üssü'ne iniş için dönüş yapan İl-20 uçağı, Suriye hava savunma sistemlerinin hedefine girdi."

​Konaşenkov ayrıca Suriye hava savunma sistemlerinden fırlatılan bir füzenin 22:03'te İsrail F-16'sından büyük ve yakın bir hedefi, yani İl-20'yi vurduğunu söyledi. Konaşenkov'a göre, bu andan sonra uçaktaki mürettebatın komutanı uçakta bir yangın olduğunu ve acil inişe geçtiklerini belirtti. 22:07'de de uçak radardan kayboldu.

"Söyledikleri gibi kuzeyde değil, batıdaydılar"

Konaşenkov, İsrail'in F-16'ların Suriye'de operasyon gerçekleştireceği alanı belirtmeyerek, Rus güçlerini yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Konaşenkov, "Kazaları önlemeye yönelik iletişim kanallarımız aracılığıyla İsrail Hava Kuvvetleri, vurmak istedikleri hedeflerin Suriye'nin kuzeyinde olduğu bilgisini verdi. Ancak İsrail uçaklarının saldırı gerçekleştirdiği yer ülkenin kuzeyinde değil, batısındaki Lazkiye'deydi. Lazkiye, ülkenin batı kıyısında" dedi.

"Ses kaydımız var"

Konaşenkov'a göre, Suriye'nin kuzeyindeki İl-20 uçağına güneydeki görev alanından ayrılıp ana üssüne dönmesi talimatı verildi. İsrailli subayın yanlış yönlendirmesi, uçağın güvenli bir bölgeye alınmasını önledi. Ayrıca İsrail F-16'sının bulunduğu yer hakkında bilgi de verilmedi.

Konaşenkov, konuyla ilgili konuşmaların Rusça gerçekleştiğini, ellerinde ses kaydının olduğunu da vurguladı.

Konaşenkov, "Ancak 22:53'te, İl-20 uçağının vurulmasından 50 dakika sonra, İsrail Hava Kuvvetleri'nden albay rütbeli biri bizimle bağlantıya geçip bölgeyi boşalttıklarını, yardım gerekirse yardım etmek istediklerini söyledi" diye konuştu.

Konaşenkov'a göre, yetkili Rus subayı da 22:29'da İsrailli subaya İl-20 uçağına olanlarla ilgili bilgi verip onlardan kurtarma operasyonu için uçaklarını çekmesini istediği bilgisini vermişti. İsrailli bir teğmenin de bunu komutanlarına ileteceğini belirtmişti. İsrail F-16'sı ise 22:40'da bölgeden ayrılmıştı.

"Tek suçlu İsrail"

Konaşenkov ellerindeki verilerin, 15 Rus askerinin ölümüne neden olan bu olayın failinin İsrailli pilotların profesyonel olmayışı ya da cezai ihmalini gösterdiğini ifade etti.

Konaşenkov, "Bu nedenle İl-20 trajedisinin tek suçlusunun böyle bir eylemin kararını veren İsrail Hava Kuvvetleri'nde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rusya'nın hiçbir zaman İsrail'le olan anlaşmaları ihlal etmediğini ve İsrail'in Rus güçlerine karşı tehdit oluşturduğu anlarda dahi Suriye'deki hava savunma sistemlerini kullanmadığını belirten Konaşenkov, İsrail'in uçağın düşürülmesi konusunda medeni ilişkiler çerçevesinin dışına çıktığını vurguladı.

Konaşenkov'a göre, İsrail ya Rusya ile anlaşmalara önem vermiyor ya da bu tür eylemlerin trajediye götüreceğini bilen komutanlık ve komutanları kontrol etmiyor.

"İsrail'in eylemi bir yolcu uçağını da tehdit edebilirdi"

Konaşenkov, iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Rusya'nın İsrail tarafına, İsrail toprakları yakınlarındaki eylemleri konusunda 310 kez bilgi verdiğini ancak onların yapacakları saldırılardan hemen önce yalnızca 25 kez bilgi verdiğini söyledi.

Sözcü, İsrail uçağının eyleminin bir sivil ve yolcu uçağını da tehdit edebileceğini, bölgedeki F-16'nın o sırada orada bulunabilecek yolcu uçakları için de doğrudan tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Konaşenkov, İl-20 uçağıyla ilgili olaya kadar Rusya'nın İsrail'e Suriye'deki askerlerinin kalıntılarını arama çalışmalarına yardım etmek istediğini belirtti.

Kaynak: Sputnik International