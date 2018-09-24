Avustralya'da başlayan iğneli çilek krizi Yeni Zelanda'ya sıçradı

Avustralya'da iğneli çileklerle başlayan kriz, iğneli muz ve elmayla devam ederek ülkede paniğe yol açmıştı. İğneli çilek krizi şimdi de Yeni Zelanda'ya sıçradı.

Yeni Zelanda Auckland'daki bir süper markette satılan çileklerden iğne çıkması üzerine market yetkilileri açıklama yaptı.

Çilekler raflardan kaldırıldı

Countdown süpermarket zinciri, gıda güvenliğine çok önem verdiklerini belirterek, Avustralya'dan ithal edilen çileklerin raflardan kaldırıldığını duyurdu.

"Çilekleri yemeden önce kesin" uyarısı

Açıklamada, Yeni Zelanda'da herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığı belirtilerek müşterilere, Avustralya çileklerini yemeden önce kesmeleri önerildi.

İğneli çilek krizi

İğneli çilek krizi, geçen hafta Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı.

Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. İğneli çileklerden yiyen 9 kişi daha hastanelere başvurmuştu.

İğneli çilek krizinin yaşandığı Avustralya'nın Sydney kentinde bir erkek çocuk, "şaka yapmak" için çileklere iğne koyduğunu itiraf etmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, çileklere iğne koyanlara verilen 10 yıllık hapis cezasının 15 yıla kadar çıkarılabileceğini söylemişti.

Kaynak: BBC