Avustralya'da iğneli çilek krizinde yüksek ceza hazırlığı

Avustralya'da geçen hafta çileklere saklanan iğnelerle başlayan vakalar muz ve elmalarla devam ediyor.

Yetkililer 100'den fazla vaka yaşandığını açıkladı.

Polis meyvelere iğne koyduğunu kabul eden bir gencin gözaltına alındığını duyurdu.

"Bu hükümetin meseleyi ne kadar ciddiye aldığının kanıtıdır"

Başbakan Scott Morrison ise bu suça çocuk pornografisi ve terörizmi finanse etme suçlarıyla aynı cezalar getirileceğini söyledi.

Bu hafta vakalarla ilgili bir yasa geçirmeye hazırlanan Morrison "bu hükümetin meseleyi ne kadar ciddiye aldığının kanıtıdır" dedi.

Morrison, 10 yıl olan hapis cezasının 15 yıla kadar çıkarılabileceğini söyledi.

Halihazırda gıdaları kirletmenin en yüksek cezası 10 yıl ve muhalefetteki İşçi Partisi de yasayı destekleyeceklerini söyledi.

"Korkak ve pisliksiniz"

Morrison ayrıca yeni yasanın bu eylemi taklit edenleri ve şaka yapanları da kapsayacağını açıkladı.

Morrison "Çalışkan Avustralyalıların işlerini tehlikeye atıyor ve çocukları korkutuyorsunuz. Korkasınız ve pisliksiniz" dedi.

Çilek endüstrisine destek

Avustralya hükümeti çilek endüstrisine destek sağlamak amacıyla 1 milyon dolarlık fon sözü verdi.

Ülkede üç eyalet vakalarla ilgili bilgi verene 100 bin dolar ödül vadediyor.

Vakaların ilk kez yaşandığı Queensland eyaletinde polis karmaşık gıda-arz zincirini inceliyor.

Olaylar nedeniyle bazı ürünler geri çekildi ve kimi üreticiler ürünlerini yok etmek zorunda kaldı.

Bazı çilek yetiştiricilerinin ürünlerini süpermarketlere gönderirken metal dedektörleriyle taramaya başladığı belirtiliyor.

Hükümet tüketicilere meyvelerini yemeden önce kesmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Kaynak: BBC