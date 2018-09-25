Çin'den ABD'nin Tayvan'a silah satış planına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu silah satışına dair, "ABD’nin Tayvan’a silah satış planından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kesinlik karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Tayvan’a silah satışının uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğunu belirten Gıng, bu durumun Çin’in egemenlik hakkı ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini dile getirdi.

Sözcü Gıng, Washington yönetimine, Çin ve ABD’nin taraf olduğu ilgili anlaşmalara uyması, ikili ilişkilere zarar vermemek için bahsi geçen silah satış planını iptal etmesi ve Tayvan ile askeri iletişimini kesmesi çağrısını yaptı.

Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz parçası olduğunu ve hiç kimsenin Çin’in toprak bütünlüğü, ulusal egemenliğini savunmasına yönelik iradesini sarsamayacağını aktaran Gıng, dış müdahalelere karşı çıktıklarını vurguladı.

Tayvan'a 330 milyon dolarlık yedek parça satışı onaylandı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan'a F-16 ve diğer askeri uçaklarla ilgili 330 milyon dolarlık yedek parça satışının onaylandığı belirtilmiş, satışın Asya'daki askeri dengeleri değiştirmeden Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetini geliştireceği vurgulanmıştı.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da, Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuştu. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA