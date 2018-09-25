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AB ve İran arasında yeni ödeme mekanizması kuruluyor

Avrupa Birliği ve İran arasında ithalat ve ihracat ödemelerinin yapılabilmesi için yeni bir finansal mekanizma kurularak, AB şirketlerinin İran ile "meşru iş yapması" sağlanacak.

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AB ve İran arasında yeni ödeme mekanizması kuruluyor

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi sonrasında anlaşmaya taraf olan ve İran ile iş yapan diğer ülkeler, İran ile Avrupa Birliği (AB) kapsamında kurulacak finansal bir mekanizma üzerinden petrol satışı gelirleri dahil ithalat ve ihracat yapmak için anlaşmaya vardı.

İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in Dışişleri Bakanları ve İran Dışişleri Bakanı, yeni finansal ödeme mekanizması ile ilgili yayımladıkları ortak bildiride, "Özel Amaçlı Araç" adı verilen yeni sistemin "İran'la meşru iş yapan işletmelere yardımcı olmak ve güvence vermek" amacını taşıdığını açıkladı.

Avrupalı diplomatların verdiği bilgiye göre ise, Sovyetler Birliği’nin Soğuk Savaş döneminde Avrupa mallarını İran petrolü ile para kullanmaksızın takas etmesine benzer bir makanizma kurulması amaçlanıyor.

AB Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini, mekanizmayı geliştirme kararının çoktan alındığını belirterek, teknik uzmanların ayrıntıları ele almak için tekrar bir araya geleceğini ifade etti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından, ABD Hazine Bakanlığı'ndan İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.

Kaynak: AA, Reuters, Deutsche Welle

Etiketler: nükleer anlaşma, iran, AB, ödeme mekanizması
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