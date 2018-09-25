Ruhani'den Türkiye ile İran arasında iş birliği vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılan görüşmeyle ilgili İran Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türk yatırımcı ve şirketlerin İran'daki projelerin geliştirilmesi sürecine katılımını olumlu karşıladıklarını ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi.

"Her türlü iş birliğine açığız"

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahvaz saldırısına dair yaptığı kınamalara işaret edilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Ruhani'nin, "Zor günlerde yan yana durduk. Bu (Ahvaz) hadise bize terörizme karşı daha ciddi mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Ruhani'nin Suriye ve özellikle İdlib konusunda üçlü süreç kapsamında her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA