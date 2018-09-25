Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini ikili görüşmelerle sürdürüyor.

Erdoğan ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler’den gelen açıklamada İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge için imzalanan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Görüşmede Guterres, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapmasından övgü ile söz etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları da görüşmede Anayasa Komitesi’nin hayata geçirilmesi ve mültecilerin durumunun ele alındığını açıkladı.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarını liderlerle yüz yüze görüşmelerle sürdürdü.

[Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile bir araya geldi]

Erdoğan, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüştü.

[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü]

Ardından Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber, AA