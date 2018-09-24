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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla Arakanlı Müslümanların durumunu değerlendirdi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rohingya Çalışma Yemeği" isimli programda İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İngiliz ve Fransız mevkidaşlarımla Rohingya Müslümanlarının durumunu değerlendirdik. İnsani yardımlar artırılmalı, Bangladeş'ten Myanmar'a gönüllü, onurlu ve güvenli şekilde dönmeleri sağlanmalıdır."

Çavuşoğlu bugün ayrıca, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmelerin yanı sıra, BM'de düzenlenen "Mülteciler İçin Küresel Sözleşme" adlı oturumda konuşma yapmıştı.

Kaynak: AA

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