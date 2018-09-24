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Terörist Yusuf Nazik tutuklandı

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, çıkarıldığı Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terörist Yusuf Nazik tutuklandı

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