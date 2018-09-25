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Çin: Washington birilerinin boğazına bıçak dayıyor

ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösteren Pekin yönetimi, "Washington birilerinin boğazına bıçak dayarken, müzakerelere devam etmenin mümkün olmadığını" belirtti.

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Çin: Washington birilerinin boğazına bıçak dayıyor

ABD, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık yaklaşık 6 bin ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamış, Pekin yönetimi ise misilleme olarak 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurmuştu.

Karşılıklı atılan bu misilleme adımlarının iki dev ekonomi arasında yarattığı gerginliğin ardından  Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, "Washington birilerinin boğazına bıçak dayarken, müzakelere devam etmek mümkün değil" dedi.

Bu durumun iki tarafın da çıkarına olmadığının altını çizen Wang, "baskı ve tehditlerin" görüşmelerin tekrar başlamasını sağlamayacağını, iki tarafın da birbirine eşit ve saygılı davranması gerektiğini dile getirdi. 

ABD'nin suçlamalara son vermesini de isteyen Bakan Yardımcısı, bu durumun ikili ticari ilişkilere büyük zarar verdiğini söyledi.

Kaynak: The Telegraph

Etiketler: ticaret savaşı, Pekin, çin, abd
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