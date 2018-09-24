Çin ABD'ye misilleme vergi kararını uygulamaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından, uygulama bugünden itibaren başladı.

Ek gümrük vergilerinin uygulanmasıyla Çin, ticari anlaşmazlıklarla ilgili resmi açıklama yapacağını belirtti. Hükümetin yayınladığı resmi raporda, Çin’in misilleme yaparak 60 milyar dolar değerindeki ABD malına ek gümrük vergisi getirdiği duyuruldu.

İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne dair belirlenmiş herhangi bir görüşme tarihi henüz yok.

Trump, Çin'e taviz vermeyecek

Trump, Çin'in karşı önlemlere başvurması durumunda gümrük vergisi oranının artırılacağını ve Çin mallarına 267 milyar dolarlık ithalatın da dahil edileceğini açıklamıştı. Bu durumda, ABD'nin Çin'den yaptığı ithalatın tamamı cezalı gümrük tarifesi kapsamına alınmış olacak.

Çin yılda 160 milyar dolarlık Amerikan malı ithal ettiğinden, Çin yönetiminin bu karara uygulayacağı misillemenin etkisi sınırlı kalacak. ABD yönetimi, Çin ile ticarette kronikleşen açığın kapatılmasını talep ediyordu. Washington aynı zamanda Çin'i, teknoloji hırsızlığı yapmak ve yerli şirketlere ayrıcalık tanımakla da suçluyor.

ABD-Çin "ticaret savaşı"nın gelişimi

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben Nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde, 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise, 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Kaynak: Euronews, Deutsche Welle, AA