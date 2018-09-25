İran'dan İngiltere'ye El-Ahvaziye örgütü çağrısı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, "İngiltere hükümetinden bu terör örgütünün ülkedeki üyelerini tespit ederek faaliyetlerini yasaklaması ve sınır dışı etmesi talebinde bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Baidinejad ayrıca, saldırıyla suçlanan El-Ahvaziye adlı örgütün sözcüsü Yakub Hür Tostori'nin saldırının hemen ardından Londra merkezli "İran International" televizyonuna bağlanarak saldırıya övgüde bulunmasına tepki gösterdi.

Söz konusu televizyon kanalını terör propagandası yaptığı gerekçesiyle İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom'a şikayet ettiklerini belirten Baidinejad, İran International'ın yasa dışı yayınının incelenmesi gerektiğini söyledi.

25 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi yaralanmıştı

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde Cumartesi günü İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İran yönetimi ayrılıkçı El-Ahvaziye örgütünü suçlamıştı.

Saldırıdan sonra Londra'dan yayın yapan İran International adlı televizyon kanalına bağlanan örgüt sözcüsü, saldırıya övgüde bulunmuş ve saldırının "Ahvaz Milli Direnişi" tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.

El-Ahvaziye (Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi) olarak bilinen ayrılıkçı örgüt, "Ahvaz Milli Direnişi" çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA