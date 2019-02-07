Venezuela'nın başkenti Caracas'ın en ünlü meydanı Bolivar'da sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan binlerce kişi, "Venezuela'dan ellerini çek" temalı bir gösteri düzenledi. Uluslararası kamuoyuna gönderilen bu mesajın esas hedefi ise ABD yönetimi ve Donald Trump oldu.

Halk, binlerce kişinin katıldığı imza kampanyası ile ülkelerine herhangi bir dış müdahalede bulunulmasını istemediğiklerini ve meşru başkanlarının Maduro olduğunun mesajını verdi.

Venezuela'da neler oluyor?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Nicolas Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Kaynak: TRT World / Ediz Tiyanşan