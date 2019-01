Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde devlet başkanlığı yemini ederek, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Guaidio, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.

Maduro'ya karşı darbecilere destek veren ülkeler

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da darbecilere destek oldu. Trump, muhalefetin kontrolündeki Juan Guaido'nun başkanı olduğu Ulusal Meclis'i tek meşru yönetim aracı olarak tanıdığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 2018'de "yasa dışı" biçimde bu göreve seçildiğini, ülkede demokrasinin yeniden inşasını desteklediğini söyledi.

Macron, sosyal medya hesabından, "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa, demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor. Özgürlükleri için yürüyen yüz binlerce Venezuelalının cesaretini selamlıyorum." mesajını paylaştı.

Almanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclisinin ülke için özgür bir gelecek sağlamada özel bir rolü olduğunu söyleyerek, özgür ve güvenilir bir seçim yapılması çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 2018'de "yasa dışı" biçimde bu göreve seçildiğini ve ülke demokrasinin yeniden inşasını desteklediğini söylemesinin ardından Almanya da benzeri bir açıklamayla Venezuela'daki darbe girişimine destek verdi.

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak, ''Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır.'' dedi.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela halkı arasında geniş desteği olduğunu savunan Duncan, "Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

I am following the situation in #Venezuela carefully. Juan Guaido has widespread support among Venezuelans. The political crisis has gone on long enough. Now is the time to find a way forward that leads to a peaceful solution for all Venezuelans.