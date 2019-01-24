Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde devlet başkanlığı yemini ederek, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Guaidio, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.

Maduro'ya karşı darbecilere destek veren ülkeler

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da darbecilere destek oldu. Trump, muhalefetin kontrolündeki Juan Guaido'nun başkanı olduğu Ulusal Meclis'i tek meşru yönetim aracı olarak tanıdığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 2018'de "yasa dışı" biçimde bu göreve seçildiğini, ülkede demokrasinin yeniden inşasını desteklediğini söyledi.

Macron, sosyal medya hesabından, "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa, demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor. Özgürlükleri için yürüyen yüz binlerce Venezuelalının cesaretini selamlıyorum." mesajını paylaştı.

Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad. https://t.co/beTSGVuAyd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 Ocak 2019

Almanya

Almanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclisinin ülke için özgür bir gelecek sağlamada özel bir rolü olduğunu söyleyerek, özgür ve güvenilir bir seçim yapılması çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 2018'de "yasa dışı" biçimde bu göreve seçildiğini ve ülke demokrasinin yeniden inşasını desteklediğini söylemesinin ardından Almanya da benzeri bir açıklamayla Venezuela'daki darbe girişimine destek verdi.

Die Bevölkerung Venezuelas setzt sich mutig für eine freie Zukunft des Landes ein. Dafür braucht es nun einen politischen Prozess, der in freie und glaubwürdige Wahlen mündet. Dabei kommt der demokratisch gewählten Nationalversammlung eine besondere Rolle zu. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 24 Ocak 2019

İngiltere

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak, ''Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır.'' dedi.

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela halkı arasında geniş desteği olduğunu savunan Duncan, "Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

I am following the situation in #Venezuela carefully. Juan Guaido has widespread support among Venezuelans. The political crisis has gone on long enough. Now is the time to find a way forward that leads to a peaceful solution for all Venezuelans. — Sir Alan Duncan MP (@AlanDuncanMP) 23 Ocak 2019

Danimarka

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, ''Venezuela'da yeni umut doğduğunu" savunarak ''Danimarka daima meşru seçilmiş demokratik kurumları destekleyecek. Juan Guaido'nun dahil olduğu parlamentoyu da.'' mesajını verdi.

Nyt håb i Venezuela. Danmark støtter de legitime demokratisk valgte institutioner - ikke mindst den lovgivende forsamling og dermed Juan Guaido. Presser på for at EU melder samlet ud #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 23 Ocak 2019

Arjantin

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak kendisine olan desteğimi açıklamak isterim. Arjantin, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisini ve hayat şartlarının yükseltilmesini tüm gücüyle destekleyecektir." ifadelerini kullandı.



Kolombiya

Dünya Ekonomik Forumuna katılan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Kolombiya, Venezuela halkının diktatörlükten kurtulması için Juan Guaido'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıyor ve demokratik geçişi destekliyor." dedi.

Bu ülkelerin dışında Kanada, Brezilya, Paraguay, Peru, Guatemala ve Şili de Trump'ın kararını desteklediklerini açıkladı.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine destek verdi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da yaşananlarla ilgili tüm aktörlere tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Venezuela'da darbe girişimine karşı çıkan ülkeler

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulunarak, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır." dedi.

Kalın, mesajının sonunda "#WeAreMADURO" etiketine de yer verdi.

Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti ve “Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız” dedi.

Türkiye, CB’mız Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır. #WeAreMADURO — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 Ocak 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir ülkenin içişlerine bu kadar müdahale edilmesine karşı olduklarını, bazı Latin Amerika ülkelerinin ve ABD'nin Venezuela'nın içişlerine karıştığını söyledi. Çavuşoğlu, "İnşallah Venezuela sükûnetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatabilir. Aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir. Türkiye olarak da üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Çin



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Venezuela'daki mevcut gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, tarafları mantıklı ve soğukkanlı hareket etmeye çağırdı.

Hua, "Çin tarafı, Venezuela hükümetinin ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını destekliyor, Venezuela'ya dış müdahale karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İran



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de her türlü dış müdahale ve darbe girişimine karşı Venezuela hükümeti ve halkının yanında yer aldıklarını açıkladı.

Açıklamasında ABD'yi eleştiren Kasımi, "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru olmayan adımlara karşıdır. İran, darbe girişimleri ve halka karşı yürütülen politikalarda Venezuela hükümeti ve halkını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Rusya

Kremlin, Maduro'yu Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı olarak tanıdıklarını ve Venezuela'dan askeri yardım için herhangi bir talep almadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Venezuela’daki olayların tehlikeli bir noktaya ulaştığı ve Washington’ın uluslararası hukuka aldırış etmediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahalesinin, ülkede kanunsuzluğa ve kan dökülmesine yol açabileceği belirtilerek, Washington'a uyarıda bulunuldu..

Filistin



Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Filistin Devleti, ülkelerin egemenliği ve iç düzenine saygı ilkesine bağlılık konusundaki tavrını yineleyerek, kapsamlı ve barışçıl bir ulusal diyalog yoluyla daha fazla istikrar, birlik ve refah için Venezuela’nın meşru talepleriyle dayanışmasını teyit ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Meksika

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador'un Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas de Meksika'nın Maduro'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımaya devam edeceğini ifade etti.

Cuevas, "Venezuela'daki kriz konusunda tarafsız yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Meksika hükümeti Venezuela'da durumu yakından izlemektedir. Şu ana dek ülkeyle ve hükümetiyle olan diplomatik ilişikilerimizde bir değişiklik söz konusu değildir." dedi.

Bolivya

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Venezuela'nın emperyalist bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunurken Venezuela halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Morales, "Emperyalizmin bir kez daha tırnaklarını demokrasinin ve Güney Amerika halklarının kendi kaderini tayin hakkının boğazına geçirdiği bu kritik saatlerde Venezuela halkının ve Nicolas Maduro'nun yanındayız. Güney Amerika ülkeleri bundan böyle ABD'nin arka bahçesi olmayacak." diye yazdı.

Facebook ve Instagram, Madoro'nun hesap onaylarını kaldırdı

ABD merkezli sosyal medya kuruluşları Instagram ve Facebook, Trump'ın kararının ardından Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabındaki onay ibaresini kaldırdı.

Kaynak: TRT Haber