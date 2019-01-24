Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 2018'de "yasa dışı" biçimde bu göreve seçildiğini ve ülke demokrasinin yeniden inşasını desteklediğini söylemesinin ardından Almanya da benzeri bir açıklamayla Venezuela'daki darbe girişimine destek verdi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Venezuella halkı, ülke için özgür bir geleceğe cesurca bağlılık gösteriyor. Bu, özgür ve güvenilir seçimlere yol açan siyasi bir süreç gerektiriyor. Demokratik olarak seçilen Ulusal Meclisin burada oynamak için özel bir rolü var.” dedi.

Die Bevölkerung Venezuelas setzt sich mutig für eine freie Zukunft des Landes ein. Dafür braucht es nun einen politischen Prozess, der in freie und glaubwürdige Wahlen mündet. Dabei kommt der demokratisch gewählten Nationalversammlung eine besondere Rolle zu. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 24 Ocak 2019

Venezuela'da Maduro'ya darbe girişimi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasp edilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yazılı açıklama yaparak, Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise "Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini ve ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı darbe tertiplediğini" söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters