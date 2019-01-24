Macron, sosyal medya hesabından, "Mayıs 2018'de Nicolas Maduro yasa dışı şekilde seçildikten sonra Avrupa, demokrasinin yeniden inşa edilmesini destekliyor. Özgürlükleri için yürüyen yüz binlerce Venezuelalının cesaretini selamlıyorum." mesajını paylaştı.

Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad. https://t.co/beTSGVuAyd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 Ocak 2019

Venezuela'da Maduro'ya darbe girişimi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasp edilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yazılı açıklama yaparak, Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise "Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini ve ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı darbe tertiplediğini" söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, AA