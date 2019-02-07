Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington’da Türk ve Azeri öğrencilere hitap etti.

Bakan Çavuşoğlu, son yıllarda özellikle yurt dışında yaşayan Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının birlikte hareket ederek ortak ve milli davaları birlikte savunduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Azerbaycan ile bir millet iki devletiz"

İki ülke arasındaki yakın ilişkiye dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir millet iki devletiz ama bazen de bir devlet gibi hareket ediyoruz. Azerbaycan’ın olmadığı yerde Türkiye Azerbeycan’ı temsil ediyor. Azerbaycan'ın diplomatik misyonlarının olmadığı dünyanın ücra köşelerinde bizim misyonlarımız Azerbaycan için kampanya yapıyor. Bizim olmadığımız yerde de Azerbaycan ve başta Cenap Başkan (İlham) Aliyev olmak üzere Türkiye'yi Azerbaycanlı kardeşlerimiz temsil ediyor."

Son zamanlarda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari bağların da güçlendiğini belirten Çavuşoğlu, geçen sene açılan TANAP boru hattının yanı sıra "Türkiye’ye dışardan gelen en büyük yatırım olan" Star rafinerisi ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılmasıyla iki ülke arasındaki ticari bağların güçlendiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Kafkasya’nın istikrarı için Türkiye-Azerbaycan-İran iş birliğiyle kurulan üçlü mekanizmaya da değinerek, "Sadece iki ülke için değil, bölgenin kalkınması ve istikrarı için birlikte hareket ediyoruz ve çok önemli projeleri de hayata geçiriyoruz" dedi.

Washington temaslarını tamamlayan Çavuşoğlu, ABD’den ayrıldı.

Kaynak: AA