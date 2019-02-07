Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TRT Haber Özel Yayınında TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun’un sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Yeni dönemde Gıda Komitesini çok iyi çalıştırdıklarını ifade eden Pakdemirli, “Çok hızlı oturup çok hızlı kararlar alıyoruz. Bu anlamda tarım ve hayvancılığa verilen önem bu dönemde artmıştır. Bizim ana görevimiz üreticidir. Biz tohumdan çatala gelen süreçte iki tane kendimize ilke edindik. Üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi kollayacağız. Tohumdan çatala kadar olan zincirde bizim geleneksel bir yapımız var.” dedi.

“Aracı sayısını azaltacağız”

Tanzim satışla ilgili bir aksiyon almalarının söz konusu olabileceğini belirten Pakdemirli, “Tüm ürünlerin yer aldığı bir yer olabilir. Gerekli aksiyonu önümüzdeki haftadan itibaren alacağız. Yani tüm gıda ürünlerinin olduğu yerler olabilir. Bunları büyük şehirlerimizde açabiliriz. Ama bunun dışında sebzeyle meyvede pek problem yok görünüyor ama sebze ve meyve ile ilgili de bir aksiyon var ise ki var görünüyor bunu önümüzdeki haftadan itibaren alıyor olacağız, aracı sayısını azaltacağız.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tarımda gerekli aksiyonu önümüzdeki haftadan itibaren alacağız, aracı sayısını azaltacağız.https://t.co/EDfZtnASdz pic.twitter.com/ZdZL9dIip3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

“Hal yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek”

Pakdemirli, “Hal yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek. Perakende yasasını da ele almamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışıyor.” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Hal yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek. Perakende yasası için de çalışmalar devam ediyor.https://t.co/ckMotwJlhq pic.twitter.com/hnicYNC8TV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

"Sera modernizasyonunu çok hızlı bir şekilde devreye sokacağız"

Sera alanları artırılırsa fiyatların daha normalize olmasının sağlanabileceğini dile getiren Pakdemirli, sera modernizasyonu planını çok hızlı bir şekilde devreye sokacaklarını ifade etti.

Pakdemirli şöyle devam etti:

“Sera sayısını 2-3 misline çıkarma gibi planımız var. Çok hızlı şekilde devreye sokmayı düşünüyoruz. Engeller vardı, kanun çalışmalarını yaptık. Yatırımcı engelleri kaldırırsanız sera karlı yatırım. Yatırımcıları sera üretimine davet ediyoruz. Ne kadar çok üretim olursa sene boyunca sürdürülebilir fiyatlara ulaşacağız. Bu uzun vadeli bir iş. Sebze fiyatları ile ilgili faaliyetler önümüzdeki hafta başlayacak. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz, vatandaşların daha ucuza yemesini sağlayacağız.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sera alanlarını arttırırsak fiyatların daha normalize olmasını sağlayabiliriz. Seraların modernizasyonu planını çok hızlı bir şekilde devreye sokacağız.https://t.co/EDfZtnASdz pic.twitter.com/Wtw4KnaMWx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

Kenevirin şu anda 19 ilde üretildiğini belirten Pakdemirli, 19 ili de yavaş yavaş artırma düşüncelerinin olduğunu söyledi.

“Gıda güvenliği çok önemli”

Pakdemirli, “Bizim dönemimizde 40 misli denetimleri artırmışız. Gıda güvenliği çok önemli. İşin sadece fiyat boyutundan öte bizim bu ürünlerin içerisinde ne olduğundan emin olmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

"Hayvana eziyetin suç olmasını sağlamaya çalışıyoruz"

Hayvanlara eziyeti kabahat olmaktan çıkarıp suç olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Pakdemirli, yeni dönemde yasanın çıkmasını tahmin ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Hayvanlara eziyeti kabahat olmaktan çıkarıp suç olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yeni dönemde bu yasa çıkar diye tahmin ediyorum.https://t.co/EDfZtnASdz pic.twitter.com/P0FPLdxToY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber