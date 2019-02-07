52 maddelik maden teklifinin ilk 10 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Peki kabul edilen maddeler neleri getiriyor?
- Teklifle maden sahalarındaki faaliyetlerde denetim artırılacak.
- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yurt dışında maden aramak için şirket kurabilecek.
- Madenlerde kaçak üretim ve sevkiyata ek yaptırımlar gelecek.
- Denetimi engelleyenlere sadece para cezası kesilmeyecek, faaliyeti durdurma cezası da verilebilecek.
- Değerli madenlerden alınan devlet hakkı artırılacak.
- Demir, krom, bakır gibi madenlerde ham maddeyi ihraç etmeyip kendi tesisinde işleyenlere teşvik verilecek.
Kaynak: TRT Haber