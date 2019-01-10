Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapan kanun teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Teklif neleri öngörüyor?

Akaryakıt kaçakçılığına, kaçak madenciliğe göz açtırılmayacak, yaptırımlar artırılacak.

Maden sahalarında, madencilik dışındaki faaliyetlerin önlenmesi için tedbirler getirilecek. Buralarda geçici tesis dışında yapılara izin verilmeyecek.

MTA yurt dışında maden aramak için şirket kurabilecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yurt dışında maden aramak için şirket kurabilecek.

Ölçü aletlerine bir defalık af

Teklifle, ölçü ve tartı aletleri ilgili af getiriliyor. Damgası olmayan, damgası kopmuş ya da süresi geçmiş aletlerden dolayı 1 Aralık 2018'den önce idari para cezaları alanlar bir defalık affedilecek.

Kaçak üretim ve sevkiyata ek yaptırım

Madenlerde kaçak üretim ve sevkiyata ek yaptırımlar gelecek. Madenlerdeki denetimi engelleyenlere sadece para cezası kesilmeyecek. Faaliyeti durdurma cezası da eklenecek.

Demir, krom, bakırı tesisinde işleyenlere teşvik gelecek

Değerli Madenlerden alınan devlet hakkı artırılacak.

Demir, krom, bakır gibi madenleri ülke ekonomisine daha çok kazandırmak için de teşvik geliyor. Bu madenlerde ham maddeyi ihraç etmeyip kendi tesisinde işleyenlere teşvik verilecek.

Kaçak akaryakıta ağır ceza

Akaryakıt kaçakçıları için cezalar da artırılacak. Suçun niteliği ve suçu işleyenin ekonomik durumu ile orantılı olarak cezalar ağırlaştırılacak.

Kaynak: TRT Haber