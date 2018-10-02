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S-300 hava savunma sistemi Suriye’ye teslim edildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini açıkladı.

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S-300 hava savunma sistemi Suriyeye teslim edildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus askerlerinin Suriye'deki güvenliğini artırmak için alınan önlemleri açıkladı.

Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini belirten Şoygu, "S-300 teslimatını gerçekleştirdik. Bununla birlikte 49 farklı askeri teknik cihaz da teslim edildi." ifadesini kullandı.

Geçen ay Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı, Suriye füzeleri tarafından düşürülmüştü. Rusya, hadise ile ilgili olarak İsrail hava kuvvetlerini suçlamış, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için rejime daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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