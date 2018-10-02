  • 02 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.986
    EURO 6.922
  • BIST 98160.73
    ALTIN 231.738
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pentagon'a risin zehri içeren paketler gönderildi

Pentagon'a risin zehri içeren paketler gönderildi

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "Pazartesi günü Pentagon Koruma Ajansı, Pentagon'un uzaktan tarama tesisinde, gönderi taraması sırasında şüpheli madde tespit etti" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pentagona risin zehri içeren paketler gönderildi

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) risin zehri içeren paketler gönderildiği belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, yaptığı yazılı açıklamada "Pazartesi günü Pentagon Koruma Ajansı, Pentagon'un uzaktan tarama tesisinde gönderi taraması sırasında şüpheli madde tespit etti. Zarflar analiz için bu sabah FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından alındı" dedi.

Albay Manning ayrıca dün ABD Posta Servisi üzerinden Pentagon'a ulaşan tüm gönderilerin karantinaya alındığını söyledi.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise şüpheli madde içeren zarfların sayısının iki olduğunu belirterek, "İlk testlere göre paketler risin zehri için pozitif sonuç verdi" dedi.

 Kaynak: AA

Etiketler: risin zehri, Pentagon, paket, FBI
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER