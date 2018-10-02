NATO'dan son yılların en büyük tatbikatı

NATO, Rusya'nın 300 bin askerle düzenlediği tatbikata, Trident Juncture isimli tatbikatla yanıt vermeye hazırlanıyor.

14-23 Kasım tarihlerinde Norveç'te yapılacak ve son yılların en büyük askeri organizasyonlarından biri olacak tatbikata, 31 ülke, 45 bin askeri personel, 150 hava aracı, 60 savaş gemisi ,10 binden fazla askeri araç ve Finlandiya ve İsveç'ten 45 bin askeri personel katılacak.

Tatbikat, NATO Savunma Bakanları Toplantısında da gündeme gelecek.

Toplantı öncesi Brüksel'de konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tatbikatı, "sadece savunma amaçlı" diye tanımlayarak, NATO'nun "doğru güçleri, doğru zamanda, doğru yere" nakletme kapasitesinin denetime tabi tutulacağını söyledi.

Rusya'yı eleştiren Stoltenberg, Moskova'nın yeni füzelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı tehlikeye attığını vurguladı.

Rusya "Vostok-2018" Tatbikatını düzenlemişti

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminden beri yaptığı en büyük askeri tatbikat olan Vostok 2018, Doğu Sibirya'da gerçekleştirilmişti.

Tatbikata 300 bin asker ve on binlerce askeri araç katılmıştı.

Rusya'nın gövde gösterisi yaptığı tatbikata Çin de ilk kez asker göndermişti.

Kaynak: TRT Haber