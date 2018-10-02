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Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih oldu

Irak’ta Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda, oyların salt çoğunluğunu alan KYB’nin adayı Berhem Salih ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

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Irakın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih oldu

Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi, adayların, yeterli oyu alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı

Irak meclisindeki oylamanın birinci turunda 7 adaydan hiçbiri, gerekli 220 oya ulaşamadığından cumhurbaşkanı ikinci turda belirlendi.

İkinci turda, oyların salt çoğunluğunu alan Berhem Salih ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

Salih, seçildikten sonra mecliste yemin etti. Yemin konuşmasında Salih, "Irak’ın birliğini muhafaza edeceğim." dedi.

Salih ayrıca, "Sadece belli bir bileşenin değil, tüm Irak’ın cumhurbaşkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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