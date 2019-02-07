ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile yaptığı görüşmede, ekonomi alanında atılacak yeni adımlar ve anlaşma takviminin ilerletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

CNBC'ye konuşan Mnuchin, bakanlıktan üst düzey yetkililerin önümüzdeki hafta Pekin'de ticaret savaşı ateşkesinin sona ermesi için bir dizi görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

ABD ile Çin arasında aylar süren ve dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran ticaret savaşının ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata varmıştı.

O ateşkesin son tarihi ise 2 Mart 2019'da sona eriyor.

Ticaret savaşı nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin ise Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

Uzun süren vergi savaşı sonunda Trump ve Cinping arasında anlaşma sağlansa da mutabakatın ardından Trump’ın, "Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın" uyarısı, 2019 yılının da benzeri bir savaşa ev sahipliği yapacağı tahminlerini yükseltiyor.

Kaynak: Reuters