Dünya

Yemen'de, BAE destekli güçlerin saldırısıyla ilgili soruşturma

06 Ocak 2019 Pazar 02:15 - Son Güncelleme 06 Ocak 2019 Pazar 02:15

Yemen hükumeti, BAE destekli güçlerin, Şebve ilinde bir kabileye düzenlediği ve biri çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yemen'de bir emniyet yekilisi, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin, ülkenin güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri'nin Şebve'ye bağlı Es-Sade köyünde El-Hecr kabilesine düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesi kurulmasına karar verdiğini söyledi. Yetkili, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tümgeneral Muhammed el-Emir'in başkanlık edeceği söz konusu komitenin bölgeye giderek olayla ilgili rapor hazırlayacağını ifade etti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne, BAE tarafından askeri eğitim ve destek veriliyor. Kaynak: AA Etiketler: Yemen Birleşik arap emirlikleri soruşturma saldırı

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