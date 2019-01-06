Yemen'de bir emniyet yekilisi, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin, ülkenin güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri'nin Şebve'ye bağlı Es-Sade köyünde El-Hecr kabilesine düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma komitesi kurulmasına karar verdiğini söyledi.
Yetkili, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tümgeneral Muhammed el-Emir'in başkanlık edeceği söz konusu komitenin bölgeye giderek olayla ilgili rapor hazırlayacağını ifade etti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne, BAE tarafından askeri eğitim ve destek veriliyor.
Kaynak: AA