ABD Dışişleri Bakanlığından çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi için herhangi bir zamanın belirlenmediği belirtilerek, "şartların izin verdiği ölçüde" askeri varlıktaki potansiyel değişikliklere bakılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Biz, askerlerin olası bir çekilişi için herhangi bir zaman çizelgesini kabul etmedik ve diplomatik görüşmelerin herhangi bir özel detayına girmeyeceğiz" denildi.

ABD Senatosunda ise, askerlerin geri çekilmemesi yönünde bir karar alınmıştı.

Senatonun Afganistan kararı

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Afganistan'daki askerleri hızlıca çekmesine karşı çıkan maddeyi de içeren bir yasa tasarısını onayladı.

Senato, ABD'nin yeni Ortadoğu politikasını belirleyecek yasa tasarısını 23'e karşı 77 oy ile kabul etti. Tasarıya her iki partiden de senatörler destek verdi.

Söz konusu tasarıya eklenen yeni bir madde ile Trump, Suriye ve Afganistan'daki ABD varlığını sürdürmeye ve buradaki askerleri geri çekmemeye davet ediliyor.

"Ortadoğu'da Amerika'nın Güvenliğini Güçlendirme" adı verilen tasarı, Kongrenin geçen döneminde üzerinde çalışılan ve iki partinin de destek verdiği 4 yasa tasarısının birleşmesinden oluşuyor.

Bu yasalardan ikisi, ABD'nin İsrail ve Ürdün ile bağlarının güçlendirilmesini içeriyor. Üçüncü tasarı İsrail'e karşı boykot, tecrit ve yaptırım hareketlerinin zayıflatılmasını, dördüncü tasarı ise Suriye'de Esed rejimine ek yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

Kaynak: Reuters, AA