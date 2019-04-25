Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Hafter’e karşı başlattığı "Burkan el-Gadab" operasyonunun sözcüsü Muhammed Kanunu, UMH birliklerinin yakında Hafter'e bağlı güçlere karşı “yeni ve belirleyici bir dönemi” açıklayacağını, çatışmaların Trablus’u savunmadan saldıran güçlere karşı taarruz şeklini alacağını aktardı.

UMH birliklerinin ilerlemesi devam ediyor

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin General Halife Hafter'e bağlı güçler karşısında ilerlemesi devam ediyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri başkent Trablus’un güneyindeki Geryan kasabasına birkaç kilometre uzaklıktaki Hira bölgesini General Halife Hafter’e bağlı güçlerden alarak, bölgede kontrolü sağladı.

"Burkan el-Gadab" operasyonunun sözcüsü Muhammed Kanunu, Geryan’a doğru ilerleme devam ederken, “Hava kuvvetleri Vatiyye askeri üssü ve Geryan’da bulunan karargahlara 7 hava saldırı düzenledi” dedi.

Es-Sebia, Suk es-Sebt ve El-Aziziye'de de kontrol sağlanmıştı

UMH birlikleri tarafından dün yapılan yazılı yapılan açıklamada, General Hafter güçleriyle şiddetli çatışmaların yaşandığı Uluslararası Trablus Havalimanı'nın birkaç kilometre güneyindeki Es-Sebia ve Suk es-Sebt bölgelerinin büyük kısmında kontrolün sağlandığı belirtilmişti.

Aynı gün UMH, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güney banliyölerine saldırı için koridor olarak kullandığı El-Aziziye bölgesinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Hafter Trablus'a saldırmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 3 haftadır sürüyor.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed, AA