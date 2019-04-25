UMH birlikleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, General Hafter güçleriyle şiddetli çatışmaların yaşandığı Uluslararası Trablus Havalimanı'nın birkaç kilometre güneyindeki Es-Sebia ve Suk es-Sebt bölgelerinin büyük kısmında kontrolün sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu bölgelerin, Hafter güçlerinin, Giryan ve Terhune kentleri ile Kasr bin Gaşir ve Es-Sebia bölgeleri arasındaki ikmal yollarını tehdit ettiği kaydedildi.

Es-Sebia bölgesi, Giryan ile Terhune kentleri arasındaki ikmal hattı üzerinde bulunuyor. Buradan Hafter güçlerinin mevzilendiği Kasr bin Gaşir bölgesine oradan da eski havalimanı, Hılle el-Furcan, Vadi er-Rebi Ayn Zara ile başkentin güney banliyölerindeki savaş noktalarına geçişler yapılıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

Kaynak: AA