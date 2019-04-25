Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, Kasr bin Gaşir'deki gözaltı merkezinde tutulan 325 düzensiz göçmenin başkentin batısındaki Zawiya kentine taşındıkları bildirildi.

Açıklamada, çoğunluğu Eritre, Sudan ve Nijerya'dan göçmenlerin, Trablus'ta yoğunlaşan çatışmalardan dolayı kapana kısıldığı, tahliyenin ardından güvenliklerinin sağlandığı vurgulandı.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 272'ye, yaralı sayısının 1282'ye yükseldiğini duyurdu.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch dün yaptığı açıklamada, Trablus'ta çatışmaların yaşandığı bölgede 4 Nisan'dan bu yana 32 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA