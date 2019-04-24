Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güney banliyölerine saldırı için koridor olarak kullandığı El-Aziziye bölgesinde kontrolü sağladı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre birkaç gündür devam eden çatışmalarda Hafter'e bağlı güçlerden en az 5 kişi öldü, yollarda da Hafter'e bağlı güçlere ait yanmış araçlar görülüyor.

El-Aziziye'nin UMH birliklerinin eline geçmesi ile Halife Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'un güney batısından 60 kilometre uzaklaştırılmış oldu.

Halife Hafter'e bağlı güçler geçtiğimiz hafta UMH’nin savunma hatlarını yıkmak için birçok cephede saldırı başlatmış ancak başarısız olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise UMH, başkentin eteklerine en yakın konumda bulunan Ayn Zara cephesinde General Halife Hafter'e bağlı güçleri birkaç kilometre geri çekilmek zorunda bırakmıştı.

Hafter, Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 264 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 266'sının yaralandığını duyurmuştu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 3 haftadır sürüyor.

Kaynak: Reuters, AA