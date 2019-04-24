Yerel medyada çıkan haberlerde, Pinnacle Lisesine giden ve ismi açıklanmayan 15 yaşındaki öğrencinin diğer bir öğrenciye camileri kastederek "Müslüman bir kiliseyi" havaya uçurmak istediğini söylediği belirtildi.

Öğrencinin okulda plastik poşette birkaç kilogramlık beyaz toz taşıdığının görülmesi üzerine okula gelen Phoenix polisinin şüphelinin üzerinde potasyum nitrat bulduğu ifade edildi.

Yetkililer, potasyum nitratın kendi başına tehlikeli olmadığını ancak diğer kimyasallarla karıştırıldığında yanıcı bir maddeye dönüşebildiğini aktardı.

Şüpheli okula yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığı için polisin okulu boşaltarak güvenlik önlemi almaya gerek duymadığı belirtildi.

Şüpheli gencin sorgulamasına devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA