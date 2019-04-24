Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşecek. Görüşme, ABD ile Kuzey Kore arasında başarısız geçen Vietnam zirvesi sonrasında gerçekleşecek.

Titiz karşılama

Kim, yolculuğunu diğer yolculuklarında yaptığı gibi zırhlı treniyle yaptı.

Sınır kasabasında tren gara girerken, görevlilerin zamanla yarışarak Kim'in çıkacağı kapıyı özenle silmeleri dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri sınırı geçince Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, ziyaretinin başarılı ve verimli olmasını ümit ettiğini söyledi.

Askeri törenle karşılandı

Kuzey Kore lideri Vladivostok'ta askeri törenle karşılandı.

Putin de, Çin'in başkenti Pekin'deki zirvenin ardından Vladivostok'a geçecek.

Kuzey Kore'nin Washington yönetimi ile sürdürdüğü görüşmelerin kesintiye uğramasının ardından, Kim Jong Un ilk kez bir liderle yüz yüze görüşecek.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Şubat ayında düzenlenen ikinci zirveden sonuç çıkmamıştı.

Kaynak: TRT Haber

