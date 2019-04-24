İran’da uzun bir dönem devam eden aşırı yağış sonucu meydana gelen sel, İran ile Irak arasında 1980 - 1988 yılları arasında yaşanan savaş sırasında hayatını kaybeden Iraklı asker Abdulemir Hac Cebbar el-Cardi'nin cesedini Irak’ın güney kenti Meysan’a götürdü.

Meysan kenti yetkilileri, “Iraklı asker Abdulemir Hac Cebbar el-Cardi’nin cesedi selle Irak’a döndü. Askerin kimliği boynunda asılı olan ve üzerinde ismi yazan madeni künye, kol saati ve birkaç madeni para sayesinde tanındı” ifadelerini kullandı.

1982 yılından beri kayıp olan Abdulemir Hac Cebbar el-Cardi’nin cesedi, memleketi Dikar ilinin Fecr ilçesine gönderildi.

Törenlerin ardından 37 yıl önce hayatını kaybeden asker defnedildi.

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, Iraklı asker Abdulemir Hac Cebbar el-Cardi, 1982 yılında İran ordusunun Basra kentini bombalamasının ardından Irak ordusunun İran sınır illerine karşı başlattığı saldırılar sırasında kaybolmuştu.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed