BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Savunma Bakanı Yardımcısı Ruwan Wijewardene, yaptığı basın toplantısında, intihar saldırganlardan birinin İngiltere'de lisans eğitimi aldığına, daha sonra Sri Lanka'ya yerleşmeden önce yüksek lisans için Avustralya'ya gittiğine inandıklarını söyledi.

Wijewardene, "saldırganların büyük bölümünün iyi eğitimli olduğunu, orta veya orta-üst sınıf ailelerden geldiğini, maddi sıkıntı çekmediklerini" kaydetti.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Ülkede Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA