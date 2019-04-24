İran dini lideri Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda kalabalık bir işçi grubunu kabulünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muafiyetleri sona erdirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, "Onların çabaları bir sonuca varmayacak. İhtiyacımız kadar petrolü ihraç etmeye devam edeceğiz. Onlar düşmanca girişimlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir." dedi.

ABD'nin İran'a diz çöktürmek istediğini dile getiren Hamaney, "İran'ın petrol ihracatını durduracaklarını hayal ediyorlar fakat güçlü milletimiz ve uyanık yetkililerimiz, eğer sıkı çalışırlarsa çıkmazları aşacaktır. Bu tür petrol satışlarına ne kadar az bağımlı olursak o kadar çok takdir edilecek ve bu bizim için daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin muafiyetleri kaldırma kararı

Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA