KwaZulu-Natal Eyalet Bakanı Nomusa Dube-Ncub, yaptığı açıklamada, KwaZulu-Natal'da şiddetli yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısının 37'den 51'e yükseldiğini belirtti.

Afette yüzlerce kişinin yaralandığını ifade eden Dube-Ncub, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Güney Afrika Devlet Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, afet bölgesine gitmek için Mısır ziyaretini kısa kesti." ifadesine yer verildi.

Güney Afrika Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın yarına kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA