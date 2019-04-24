Yonhap haber ajansının Güney Koreli bir parlamento üyesine dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağ kolu Kim Yong Chol görevden alındı.

Yonhap haber ajansı, görevden alınma nedeniyle ilgili ise herhangi bir bilgi vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun mevkidaşı olan Kim Yong Chol, Güney Kore ve ABD ilişkilerini idare etmek için görüşmeler yürütüyordu.

Chol'un görevden alınma iddiasının, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'nin Pompeo'yu "vurdumduymaz ve pervasız" açıklamalar yapmakla suçlamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong Gun, Pompeo'nun liderliğinde bir diyaloğu arzu etmeyeceği, "ABD Dışişleri Bakanı'nın baş müzakereciliği sürdürmesi halinde görüşmelerin bir kez daha kötüye gideceği ve çetrefilleşeceği" ifadesini kullanmıştı.

Gun ayrıca, "ABD ile diyaloğun devam etmesi durumunda diyalog ortaklarının, Pompeo değil kendileriyle iletişim kurma konusunda daha olgun ve dikkatli biri olmasını arzu ettiklerini" vurgulamıştı.

2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine dair, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık" demiş ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise, zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Kaynak: Reuters