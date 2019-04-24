St. Anthony Kilisesi’nde meydana gelen patlama öncesi, şüphelinin sırtında çanta ile kilisenin önünde bulunan meydandan yürüyerek kilisenin içerisine girişi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntüleri yayınlayan yerel medya, patlamayı bu kişinin gerçekleştirmiş olması üzerinde durulduğunu duyurdu.

Sri Lanka'daki 8 patlama

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı.

Kaynak: DHA