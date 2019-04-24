Donald Trump yönetimi, ABD-Meksika sınırındaki göçmen sayısının kırılma noktasına ulaştığı konusunda alarm verirken, göçmen ebeveynler ve çocuklar için oluşturulan göçmen gözaltı merkezlerinde yaklaşık 2 bin boş yatağın olduğu iddiası ortaya çıktı.

Texas Dilley'deki göçmen gözaltı merkezinin doluluğunun yüzde 26'da, Pensilvanya Berks'teki göçmen gözaltı merkezinin doluluğunun ise yüzde 19'da olduğu belirtildi.

Kadın Mülteci Komisyonunda göçmen hakları ve adalet programı müdürü Michelle Brané, “Politika kararları veren kişilerin sistemin çalışmasını istemediklerini düşünüyorum. Kaos yaratmak istiyorlar” dedi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması yetkilileri geçen ay, göçmen sayısının kırılma noktasına ulaştığını ve bazı göçmenlerin ülkeye geçişine izin vermek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Amerika ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: The Guardian