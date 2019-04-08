Savaş, yoksulluk, kıtlık…

Dünyanın dört bir yanındaki göçmenlerin her biri farklı hikâyelere sahip olsa da çektikleri acılar birbirine çok benziyor.

Uluslararası kuruluşlar göçmenlere yardım çağrısı seslerini yükseltirken, ABD, İtalya ve Avustralya başta olmak üzere pek çok ülke, onlara karşı tutumunu katılaştırıyor.

Daha iyi bir hayat kurma hayaliyle kimi Afrika’dan Avrupa’ya, kimi ise Orta Amerika’dan ABD’ye gidiyor.

Ancak o hayallerin yerini, sığındıkları ülkelerin kötü muameleleri alıyor. Bazıları o kadar dahi şanslı olamayıp, sınırda can veriyor.

Binlerce kişi yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 258 milyon kişinin kendi ülkelerinin dışında, başka ülkelerde göçmen olarak yaşadığını açıkladı.

Zorla başka ülkelere göç etmek zorunda kalanların sayısı ise 68,5 milyon.

BM’ye bağlı Uluslararası Göçmenlik Ajansı (IOM) verilerine göre, yalnızca 2018 yılında yaşamını yitiren mülteci sayısı ise 3 bin 400 kişi.

Yol boyunca maruz kalınan taciz, şiddet ve tutuklamalar ise bu zorlu yolculuğun bir başka boyutu.

Umut yolculuğunun en acı sonuçlarıyla yüzleşeneler ise çocuklar…

Sınırlarda ailelerinden ayrılıyor, gözaltı merkezlerinde tacize uğruyor, kötü hava koşulları, hastalıklar ve açlıkla savaşıyorlar.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre sadece Ekim 2014-Temmuz 2018 arasında ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi’ne bağlı Mülteci Yerleştirme Ofisi’ne 4 bin 556, ABD Adalet Bakanlığına ise bin 303 cinsel tacizle ilgili şikâyet yapıldı.

Göçmen karşıtı söylemler sertleşiyor

Öte yandan ülke liderleri, göçmenlerin girişini engellemek için söylemlerini sertleştiriyor.

Bir taraftan ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar tehdidiyle Orta Amerika ülkeleri ve göçmenleri hedef alırken,

Diğer taraftan Avrupa’da ırkçı tutumuyla başı çeken İtalya’nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini, denizden gelen göçmenlere kapılarını kapatıyor.

Avrupa Birliği (AB) ise göçmenleri denizden kurtarmakla görevli devriyelerine bir bir son veriyor.

Avustralya, ülkeye gelen göçmenleri Nauru adasına gönderirken, Danimarka ise göçmenleri daha önce tecrit merkezi olarak kullanılan ıssız bir adada tutma planı içinde.

Son olarak da Avrupa Birliği, aldığı kararla göçmenlere sırtını döndü. Karar, neredeyse Akdeniz’den gelen göçmenlerin ölmesine izin veriyor.

Türkiye mültecilere ev sahipliğinde ilk sırada

Tüm dünya sırtını dönerken Türkiye, göçmenlere kucak açan ülkelerin başında geliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Avrupa’nın tamamında mültecilerin sayısı 3 milyon 680 bin 215 iken Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı sığınmacı sayısı 3 milyon 789 bin 320.

Haber: Gamze Köse

Kurgu: Şükrü Metin Arı

