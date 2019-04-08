Uluslararası toplum, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı sonrası tepkisini dile getiriyor.

Bölgede artan tansiyonunun doğuracağı tehlikeyle ilgili kaygısını dile getiren uluslararası kamuoyu, Libya'daki ilgili taraflara itidal çağrısı yapıyor.

"Libya'yı istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir sonuca hizmet etmeyecek"

Dışişleri Bakanlığı, bölgede tırmanan gerginlikten duyulan endişeye işaret ederek, söz konusu "teşebbüslerin sivil halka zarar vermekten ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir sonuca hizmet etmeyeceği" uyarısını yaptı.

Hafter'in bu girişiminin Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi sürece de zarar vereceği değerlendirmesi yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu konuda uluslararası toplumun ortak tutum ve kararlılık göstermesi gerektiğine dikkat çekildi.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile konuyu telefonda görüştü.

BM saldırıları durdurma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de Libya'da Trablus'u ele geçirmek için askeri güçlerini harekete geçiren General Halife Hafter'e saldırıyı durdurması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Libya'dan derin bir endişeyle ve üzüntüyle ayrılıyorum ama yine de Trablus ve çevresinde kanlı bir çatışmanın önlenmesinin mümkün olduğuna inanıyorum'' dedi.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da 14-16 Nisan'da düzenlenmesi planlanan ulusal diyalog konferansının bu şartlar altında yapılmasının zor olduğunu belirtti.

ABD, Rusya ve Avrupa'dan tepkiler

Washington yönetimi adına kaygısını ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Halife Hefter’in güçlerinin askeri saldırısına karşı olduğumuzu açıkça söyledik ve Libya'nın başkentine yönelik askeri operasyonların derhal durması çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki taraflara ön şartsız diyalog çağrısında bulunarak, "Libya'da şu anda yaşanan krizin sebebi daha önce NATO'nun Libya'ya yaptığı müdahaledir" ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya'da askeri seçeneğin çözüm getirmeyeceğini vurgulayarak, "Çözüm ancak siyasi olabilir. Bu ulusal bir konferanstan ve Libyalıları dahil eden seçim sürecinden geçiyor" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'ne (AB) Libya'daki duruma "acilen müdahale etmesi" çağrısını yaparken, "Tek bir ses ve yetkiyle hareket ederek, barışçıl ve demokratik çözüme katkı sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

AB ise Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in, birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesiyle başlayan çatışmalardan endişe duyulduğunu aktardı.

Sivillerin güvenliğine dair kaygılar

G7 Dışişleri Bakanlarınca, Trablus'un çevresinde meydana gelen askeri operasyonlara karşı derin endişe duyulduğu belirtilerek, tüm taraflara Trablus'a yönelik tüm askeri faaliyetlere derhal son verme çağrısı yapıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'daki gelişmelerden endişe duyulduğu belirtilerek, ülkedeki taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, tarafları silahlı çatışma konusunda uyararak, siyasi çözüme bağlı kalınması çağrısı yaptı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bölgedeki siviller ve tutuklu düzensiz göçmenlerin durumundan endişe duyulduğuna işaret etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliğince, Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı askeri operasyonun, "Arap fonlarıyla desteklenen acımasız bir saldırı" olduğu belirtildi.

Hafter Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.

Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'in siyasi anlaşmayı bozduğunu ve bunun sert bir cevabı olacağını söylemişti.

UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent çevresinde Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

ABD Libya'daki askerlerini çekiyor

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, "Libya'da artan karışıklıktan dolayı ABD Afrika Komutanlığını desteklemek amacıyla ülkede bulunan Amerikan güçleri geçici olarak ülkeden çekildi" ifadesi kullanıldı.

AFRICOM'un Libya'daki görevlerinin, diplomatik misyonlara askeri destek, terörle mücadele ve UMH ile ortaklığın geliştirilmesi gibi faaliyetlerden oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki güvenlik durumunu değerlendirirken tedbir amaçlı askeri bir planlama yapıyor. Komutanlık, gelişen güvenlik durumundan dolayı personel değişiklikleri yapıyor. ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki koşulları izlemeye devam edecek ve uygun olduğu takdirde Amerikan askeri varlığını sürdürmek için fizibilite değerlendirmesi yapacaktır."

Trablus'taki çatışmalarda 21 kişi öldü

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etmişti.

Kaynak: AA